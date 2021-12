Bayern-Anfrage bei de Jong?

Als Frenkie de Jong im Sommer 2019 für 86 Millionen Euro von Ajax Amsterdam zum großen FC Barcelona wechselte, hätte er wohl nicht gedacht, zweieinhalb Jahre später in die Europa League abzurutschen und in der Liga auf Platz acht herumzukrebsen. Finanziell wie sportlich befindet sich Barça in einem tiefen Tal.

Ein vorzeitiger Abschied ist für de Jong, dessen Vertrag bis 2026 läuft, aktuell dennoch kein Thema. Vater John de Jong sagt gegenüber der niederländischen Zeitung ‚AD‘: „Natürlich weiß ich, dass Barcelona Geld braucht und ein großartiges Angebot für Frenkie könnte helfen, aber ich glaube nicht, dass das so bald passieren wird.“

Wetter zu schlecht?

De Jong senior verrät: „Allerdings haben die fünf europäischen Spitzenklubs alle angerufen.“ Dazu dürfte auch der FC Bayern zählen, der schon in der Vergangenheit mit dem 24-jährigen Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht worden war.

Einen Transfer nach München oder Manchester schließt man aber momentan aus: „Dort ist das Wetter oft miserabel“, mein John de Jong, „natürlich geht es um Fußball, aber das spielt auch eine Rolle.“ Dunkle Wolken herrschen dieser Tage allerdings auch in Barcelona vor.