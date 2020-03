Wegen Corona: Hecking bittet um Vorsicht

Dieter Hecking gab der Mannschaft des Hamburger SV mit auf den Weg, wie diese sich bezüglich des Coronavirus zu verhalten hat. „Wir haben den Jungs empfohlen, auf Auslandsreisen komplett zu verzichten. Und, dass sie sich bevorzugt in kleineren Kreisen bewegen“, wird der 55-jährige Trainer von der ‚Bild‘ zitiert. Beim Zweitligisten ist zurzeit kein Corona-Fall bekannt und auch von einem Test sieht Hecking ab: „Aktuell werden die Kapazitäten anderswo dringender gebraucht.“

Am Freitag wurde das Spiel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und den Norddeutschen 138 Minuten vor dem Anpfiff abgesagt. „Ich habe so eine Situation, wie so viele auch, noch nie erlebt. Wir alle können keine Prognosen abgeben, wann wieder gespielt werden kann. In jedem Fall ist es eine Extrem-Lage, in der wir alle Solidarität beweisen sollten und vielleicht einige ein wenig geerdet werden“, betont Hecking.