Bundesliga-Interesse an Topscorer Sadiq

Mittelstürmer Umar Sadiq sorgt in Serbien für Furore. Im vergangenen Winter hatte Partizan Belgrad den Nigerianer nach halbjähriger Leihe zum Schnäppchenpreis von 1,75 Millionen Euro von der AS Rom verpflichtetet. Und dort zahlt Sadiq jeden Euro zurück.

In der heimischen Liga konnte er in 24 Spielen 25 Scorerpunkte (zwölf Tore, 13 Assists) sammeln, in der Europa League kommen weitere vier Tore und zwei Vorlagen hinzu. Eine Top-Quote, die einige internationale Scouts aufmerksam gemacht hat.

Darunter befinden sich laut ‚Mozzartsport‘ auch die Späher von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach. Ehe erste Schritte eingeleitet werden, wollen die Bundesligisten aber zunächst die Bewegungen auf dem Markt im Auge behalten. Weiter ist da der FC Valencia, der bereits Kontakt aufgenommen haben soll.

Besteht Bedarf?

Die Fohlen haben derzeit mit Marcus Thuram, Alassane Plea und Breel Embolo drei Topstürmer im Kader. Der Vertrag mit Raffael läuft jedoch aus. Ob mit ihm verlängert wird, ist noch offen. Erhöhter Bedarf bestünde aber erst, wenn die Gladbacher einen Stürmer abgeben oder zukünftig wieder vermehrt mit einer Doppelspitze spielen.

Auch in Leverkusen brennt der Baum im Sturmzentrum nicht. Lucas Alario hatte im Winter zwar seinen Wechselwunsch geäußert, stand in der Rückrunde aber wieder häufiger in der Startelf. Zudem arbeitet die Werkself an einer Vertragsverlängerung mit Kevin Volland, dessen Kontrakt in einem Jahr ausläuft. Der 27-Jährige kehrte nach seinem Syndesmosebandriss in der vergangenen Woche auf den Rasen zurück.

Kein Schnäppchen

Klar ist jedenfalls: Günstig wäre ein Sadiq-Transfer nicht. Trainer Savo Milosevic betonte im Winter, unter 15 Millionen Euro sei sein Top-Torschütze nicht zu haben. Ein durchaus stolzer Preis angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie. Zumal der 23-Jährige sein Talent bisher noch nicht in einer internationalen Topliga unter Beweis stellen konnte.