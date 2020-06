Gladbach verkündet Doppel-Abgang

Borussia Mönchengladbach trennt sich von Tobias Strobl und Fabian Johnson. Wie Sportchef Max Eberl verkündet, werden die auslaufenden Verträge des Duos nicht noch einmal verlängert.

„Tobias Strobl hat uns darüber informiert, dass er zum FC Augsburg wechseln möchte“, erklärt der 46-Jährige. Eine offizielle Bestätigung des Transfers von Seiten des FCA steht zur Stunde noch aus.

„Bei Fabian Johnson haben wir gemeinschaftlich entschieden, dass wir seinen Vertrag nicht verlängern werden“, fährt Eberl fort. Wohin es den 32-Jährigen zieht, ist noch unklar.

Raffael-Zukunft offen

Genauso wie die Zukunft von Raffael. Auch der Vertrag des 35-jährigen Brasilianers läuft aus, ein Verbleib ist aber noch im Bereich des Möglichen. Eberl erklärt: „Die letzte offene Personalie hinsichtlich einer Vertragsverlängerung ist Raffael. Da befinden wir uns in Gesprächen und müssen schauen, was in Zukunft die beste Lösung für beide Seiten ist.“