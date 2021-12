Wechselverbot: Mainz plant mit Tauer

Niklas Tauer wird auch die Rückrunde im Trikot von Mainz 05 bestreiten. Laut der ‚Bild‘ verhängen die Rheinhessen dem 20-Jährigen ein Wechselverbot für den Winter. Der Zweitligist SV Sandhausen wollte den vielseitigen Defensivspieler verpflichten, hat allerdings eine Absage vom FSV bekommen.

Zu Saisonbeginn stand Tauer, der bis 2023 in Mainz gebunden ist, dreimal im defensiven Mittelfeld auf dem Platz. Zuletzt entdeckte Trainer Bo Svensson auch die Qualitäten des Rechtsfußes in der Abwehrreihe. Paul Nebel (19) darf ebenfalls in der Rückserie auf weitere Einsätze hoffen und soll dem Verein erhalten bleiben. Bei Merveille Papela (20) dagegen ist ein Leihgeschäft die wahrscheinlichste Option.