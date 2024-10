„Große Zuversicht“: Eberl über Musiala-Verlängerung

Öffentlich hält sich Jamal Musiala stets mit einer Prognose zu seiner Zukunft zurück. Neben den üblichen Floskeln wie „ich habe keinen wirklichen Plan“ oder, dass er nicht „zu weit nach vorne blicken“ will respektive sich im Fußball „Situationen sogar jeden Monat ändern“ können lässt der Supertechniker auch mit Sätzen aufhorchen wie: „Ich bin für alles offen.“

Auf der Führungsebene der Bayern verfangen die ausbleibenden Treuebekenntnisse nicht. Max Eberl ist weiter bester Dinge, dass ihm die Vertragsverlängerung mit Musiala gelingen wird. Im Rahmen der Pressekonferenz vor dem morgigen Spitzenspiel gegen Eintracht Frankfurt (17:30 Uhr) erklärte der Sportvorstand, er habe „große Zuversicht. Hier entsteht etwas. Und das merkt auch Jamal. Ich sehe keinen Grund, warum er den FC Bayern verlassen sollte.“

In der laufenden Saison steuerte Musiala in acht Spielen drei Tore und drei Vorlagen bei und gehört beim deutschen Rekordmeister zu den absoluten Leistungsträgern. Aktuell laboriert der 21-jährige Offensivspieler an Hüftgelenksbeschwerden, die ihn mindestens gegen Frankfurt sowie gegen Bosnien und Herzegowina sowie die Niederlande außer Gefecht setzen wird.

Allzu große Sorgen macht sich Vincent Kompany aber nicht. „Wir wissen alle, wie wichtig Jamal für Bayern München und für Deutschland ist“, sagte der Bayern-Trainer, für den die Absage an Bundestrainer Julian Nagelsmann „die richtige Entscheidung“ war: „Wichtig ist, dass er gesund und fit bleibt.“