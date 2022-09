Magdeburg holt zwei Verteidiger

Der 1. FC Magdeburg verstärkt seine Abwehr. Wie der Zweitliga-Aufsteiger mitteilt, stoßen die zuletzt vereinslosen Rechtsverteidiger Herbert Bockhorn (27) und Cristiano Piccini (29) zum Team.

Bockhorn spielte in der vergangenen Saison 18 Mal in der Bundesliga für den VfL Bochum. Piccini war zuletzt für Roter Stern Belgrad am Ball. Zudem lief er schon dreimal für Italiens Nationalmannschaft auf.