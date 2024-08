Simakan einig mit CR7-Klub

Mohamed Simakan galt den ganzen Sommer über als möglicher Verkaufskandidat bei RB Leipzig. Dass es am Ende auf Al Nassr und Saudi-Arabien hinausläuft, entwickelte sich erst im Endspurt des Transfermarkts.

Wie Fabrizio Romano berichtet, gibt es nun keine Zweifel mehr an einem Wechsel des polyvalenten Abwehrspielers nach Riad. In der saudi-arabischen Hauptstadt erhält Simakan einen Fünfjahresvertrag. FT konnte bereits am gestrigen Donnerstag eine Einigung der Klubs bei 45 Millionen Euro bestätigen.

Geertruida ersetzt Simakan

Etwas mehr als die Hälfte davon investiert RB postwendend in die Verpflichtung von Lutsharel Geertruida, für den Feyenoord Rotterdam 25 Millionen Euro aufruft. Der Flug für den 24-Jährigen nach Leipzig zum Medizincheck ist bereits gebucht.

Simakan soll seinerseits die ärztliche Untersuchung in den kommenden ein bis zwei Tagen ablegen. Die Klubs aus der Saudi Pro League haben noch bis zum kommenden Montag Zeit, Transfers abzuwickeln.