Schalke strukturiert um: Büskens nicht mehr auf der Bank

Mike Büskens wird bei den Spielen der Lizenzmannschaft von Schalke 04 nicht mehr auf der Trainerbank sitzen. Wie die Königsblauen mitteilen, wird der bisherige Co-Trainer fortan „als Verbindungstrainer fungieren“. Heißt: Sich um die Toptalente aus dem eigenen Nachwuchs kümmern.

Chefcoach Thomas Reis sagt: „Buyo hat große Verdienste um Schalke und lebt die DNA des Klubs vollumfänglich. In seiner Aufgabe als Verbindungstrainer wird er den jungen Spielern vermitteln, was es bedeutet, für den FC Schalke 04 zu spielen und was es braucht, um mit dem Klub erfolgreich zu sein.“

In der vergangenen Saison hatte Büskens seinen Herzensklub als Interimstrainer zum Aufstieg geführt, ehe er in seine Funktion als Co-Trainer zurückkehrte. Zuletzt gab es Gerüchte, denen zufolge er nicht immer loyal zu Reis‘ Vorgänger Frank Kramer war und dessen Entscheidungen intern kritisierte. Einem ähnlichen Fall wird nun offenbar vorgebeugt.

Auch Kreutzer auf die Tribüne

Unterdessen gibt es weitere Bewegung auf der Schalker Bank: Der bisherige zweite Co-Trainer Matthias Kreutzer wird ebenso auf die Tribüne wechseln, um von dort aus die Spielanalyse zu betreiben. Zudem erweitert S04 das Personal in den Punkten Medizin, Ernährung und Psychologie.