Wahi-Ersatz: OM klopft bei Bayern an

Bei Olympique Marseille hat sie Suche nach einem Nachfolger für Elye Wahi (22) begonnen, der nach FT-Informationen kurz vor dem Wechsel zu Eintracht Frankfurt steht. Wie die ‚L‘Équipe‘ berichtet, haben sich die Südfranzosen zum einen nach Mathys Tel (19) vom FC Bayern erkundigt. Der Franzose will sich aber in der Rückrunde in München durchbeißen.

Zum anderen könnte OM Borussia Dortmund in die Quere kommen. Der zweite Name auf der Olympique-Wunschliste ist laut der Sporttageszeitung Marcus Rashford (27), den der BVB bis zum Deadline Day noch von Manchester United ausleihen will.