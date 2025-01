Marmoush-Nachfolge: Frankfurt vor Wahi-Transfer

Der 80 Millionen Euro schwere Abgang von Omar Mamoush zu Manchester City hinterlässt bei Eintracht Frankfurt eine klaffende Lücke. Schließlich war der 25-jährige Ägypter in der laufenden Saison der Toptorschütze der Adlerträger. Immerhin der Geldbeutel der Eintracht ist nun gut gefüllt. Geld, das man unter anderem in einen Marmoush-Ersatz reinvestieren wird.

Elye Wahi von Olympique Marseille hat es den Verantwortlichen um Sportvorstand Markus Krösche dabei besonders angetan. Nach FT-Informationen steht Frankfurt sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Ligue 1-Klub unmittelbar vor einer Einigung über den Transfer des 22-jährigen Stürmers. Nur noch letzte Details sind zu klären.

Wahi war erst im August für 25 Millionen Euro vom RC Lens nach Marseille gewechselt. Die Eintracht zahlt nun eine vergleichbare Summe. Mit Wahi erhält die SGE einen ähnlichen Spielertypen wie Marmoush.

Vor allem in puncto Schnelligkeit und Technik weiß der Franzose zu überzeugen. Seine Torausbeute lässt in der laufenden Saison jedoch noch zu wünschen übrig, nach 13 Spielen in der Ligue 1 stehen für Wahi erst drei Treffer zur Buche.