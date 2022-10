Allofs vermeidet Aussage zu Karbownik-Zukunft

Mit einem langfristigen Verbleib von Leihgabe Michal Karbownik will Klaus Allofs sich nach aktuellem Stand noch nicht konkret auseinandersetzen. Bei der ‚Rheinischen Post‘ stellt der Sportchef von Fortuna Düsseldorf mit Blick auf die Leihgabe von Brighton & Hove Albion klar: „Wir sollten uns darauf gar nicht so sehr fixieren, sondern sehen, dass wir ihn weiterentwickeln.“

Zudem ergänzt Allofs: „Ganz am Ende schauen wir dann mal – wer weiß, wo wir dann auch in der Tabelle stehen. Wir sollten jetzt froh darüber sein, dass er bei uns ist und dass er uns hilft. Wir hoffen, dass er so weiterspielt.“ Aufgrund der starken Leistungen würden die Düsseldorfer den 21-jährigen Linksverteidiger offenbar gerne über das Saisonende hinaus halten. Ob dies wirtschaftlich umsetzbar wäre, steht auf einem anderen Blatt.