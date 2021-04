Hasenhüttl: Karriereende bei Southhampton?

Ralph Hasehüttl möchte seinen Vertrag beim FC Southampton unbedingt erfüllen. Gegenüber ‚Sky‘ sagte der österreichische Coach am gestrigen Donnerstag: „Ich sehe nicht viele Szenarien, in denen ich diesen Dreijahresvertrag, den ich hier noch habe, für irgendetwas anderes her gebe.“

Außerdem setzt sich der 53-Jährige mit einem baldigen Karriereende auseinander: „Ich werde mir selber auch irgendwann die Frage stellen, und das meine ich mit vollem Ernst, ob ich danach überhaupt noch was machen möchte.“ Aktuell steht Hasenhüttl mit den Saints auf dem 15. Platz – am heutigen Freitag trifft die Mannschaft auf Champions League-Aspirant Leicester City (21:00 Uhr).