Bellingham über Real: „Die nächsten 15 Jahre in Weiß“

Jude Bellingham sieht sich selbst noch auf lange Sicht im Trikot von Real Madrid. Gegenüber ‚TNT Sports‘ sagte der 21-Jährige im Vorfeld der heutigen Champions League-Partie gegen den FC Liverpool (21 Uhr): „Ich bin sehr glücklich in Madrid. Ich denke, die nächsten zehn, 15 Jahre werden für mich in Weiß sein.“ Angesprochen auf die Wechselgerüchte zu den Reds im Sommer 2023, ehe Bellingham bei Real unterschrieb, reagierte der Mittelfeldspieler gelassen: „Vielleicht haben die Medien die Leute in dieser Hinsicht ein wenig in die Irre geführt.“ Das Interesse sei nie so konkret gewesen wie medial behauptet.

Weiter betonte der Ex-BVB-Profi: „Als Madrid anklopfte, hatte ich das Gefühl, dass das der perfekte Verein für mich ist.“ Gleich in seiner ersten Saison stellte Bellingham eindrucksvoll unter Beweis, dass er mit den Königlichen die richtige Wahl getroffen hat. Nach einer Spielzeit mit einer Ausbeute von 19 Treffern und sechs Assists in 28 Ligaspielen räumte der Engländer die Trophäe als La Liga-Spieler der Saison ab. Darüber hinaus gewann Bellingham mit Real die Champions League. Die Mini-Krise der aktuellen Spielzeit lässt ihn daher kalt: „Ich denke, wenn eine Krise bedeutet, dass man vier Punkte Rückstand und ein Spiel weniger hat (in La Liga, Anm. d. Red.) und dann auch noch in der Champions League kämpft, dann ist das nicht die schlechteste Situation der Welt, in der man sein kann.“