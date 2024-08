Brighton macht Ernst bei Kadioglu

Ferdi Kadioglu könnte Fenerbahce noch in diesem Sommer verlassen und in die Premier League wechseln. Brighton & Hove Albion möchte den Shootingstar der Europameisterschaft unbedingt verpflichten, wie ‚Sky‘ berichtet. Neu-Trainer Fabian Hürzeler hat den türkischen Nationalspieler demzufolge weit oben auf seiner Wunschliste und auch der 24-Jährige selbst möchte sich den Seagulls anschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kadioglu überzeugte bei der EM als Stammspieler und lief in allen fünf Spielen der Türkei über die volle Spielzeit auf. Dabei erzielte der offensiv starke Linksverteidiger einen Treffer. Auch Borussia Dortmund und Bayern München zeigten in den vergangenen Wochen Interesse an Kadioglu. Die Preisvorstellung von Fenerbahce soll dem Bezahlsender zufolge bei etwa 35 Millionen Euro liegen. Gespräche mit Brighton laufen bereits.