FC Bayern: Großes Interesse an Mazraoui

Für Noussair Mazraoui ist eines ganz klar: Der Marokkaner will spielen. Sollte das auf Sicht beim FC Bayern nicht möglich sein, dann möchte der 25-Jährige die Farben wechseln. Das hat er zuletzt auch recht deutlich formuliert: „Wenn die Situation so bleibt, ist das nicht das, was ich will. Und nicht das, was ich verdient habe.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei einigen Vereinen sind diese Worte auf offene Ohren gestoßen. Der FC Barcelona zeigt Interesse, genau wie mehrere Klubs aus England. Genannt wurden in diesem Zusammenhang Manchester United, der FC Arsenal, Newcastle United und West Ham United.

Lese-Tipp

FC Bayern: Kehrt Tapalovic zurück?

Wie ‚calciomercato.com‘ berichtet, ist man zudem auch bei Juventus Turin hellhörig geworden. Beraterin Rafaela Pimenta soll bei den Bianconeri angerufen haben, die Juve-Bosse beschäftigen sich nun mit der Personalie. Für die neue Saison sucht man ohnehin Verstärkung für den Flügel, Mazraoui würde ins Anforderungsprofil passen.

Unter der Anzeige geht's weiter

An die Bayern ist der 25-Jährige noch bis 2026 gebunden. Ein Abschied wäre entsprechend nur mit Zustimmung der Münchner Chefetage möglich. Alles entscheidend wird die Rolle sein, die Thomas Tuchel für Mazraoui vorgesehen hat. Denn wie eingangs erwähnt: Der Rechtsverteidiger will spielen.