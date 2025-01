Barça: Christensen in die Premier League?

Andreas Christensen (26) könnte womöglich in die Premier League zurückkehren. Einem Bericht des ‚Independent‘ zufolge möchte der FC Brentford den Innenverteidiger des FC Barcelona in diesem Januar gerne an Bord holen. Die Katalanen stehen einem Verkauf eineinhalb Jahre vor Vertragsende offen gegenüber, sowohl aus sportlichen als auch aus finanziellen Gründen.

Christensen kam wegen einer Achillessehnenreizung zum bislang letzten Mal im August zum Einsatz. Mitte Januar stand er erstmals wieder im Spieltagskader, fällt nun aber erneut für drei Wochen aus. Laut ‚Independent‘ will der Abwehrspieler sich eigentlich in Barcelona durchsetzen, bei Brentford hoffe man aber, dass Trainer Thomas Frank seinen dänischen Landsmann von einem Wechsel überzeugen kann. Für den ehemaligen Chelsea-Profi wäre die Premier League derweil kein Neuland.