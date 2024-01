Trotz Transfersperre: Erster Köln-Abgang steht bevor

Noah Katterbach und der 1. FC Köln werden getrennte Wege gehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist sich der 22-jährige Linksverteidiger mit dem Hamburger SV über eine Zusammenarbeit einig. Spätestens im Sommer werde sich Katterbach den Rothosen anschließen, dann läuft sein Vertrag beim FC aus.

Dem Bericht zufolge könnte der Klubwechsel aber auch noch in diesem Januar vollzogen werden. Köln habe Interesse daran, das gutbezahlte Eigengewächs frühzeitig von der Gehaltsliste zu streichen und der HSV würde eine weitere Hilfe im Kampf um den Aufstieg wohl kaum ablehnen.

Transfer im zweiten Anlauf

Zumal man beim Zweitligisten weiß, was man bekommt. Schließlich lief Katterbach schon in der Rückrunde der Saison 2022/23 für Hamburg auf. Ein schon damals angepeilter Transfer scheiterte am Kreuzbandriss des Linksverteidigers.

Mittlerweile ist Katterbach wieder fit, dennoch spielt er in Köln nur eine sportliche Nebenrolle. In der Regionalliga durfte der 22-Jährige Spielpraxis sammeln, eine Option für den Bundesliga-Kader ist er zurzeit nicht. In Hamburg würde man wohl deutlich mehr auf den U21-Nationalspieler setzen.