HSV erkundigt sich nach Kehl

Beim Hamburger SV befasst man sich mit der Personalie Sebastian Kehl. Nach Informationen der ‚Bild‘ haben sich die Hanseaten nach dem Sportdirektor von Borussia Dortmund erkundigt. Direkter Kontakt zu Kehl sei aber noch nicht hergestellt worden.

In Hamburg steht Amtsinhaber Jonas Boldt auf dem Prüfstand. Kehl wiederum wurde beim BVB in seiner Kompetenz beschnitten, soll seinen 2025 auslaufenden Vertrag aber nach Wunsch des Klubs dennoch verlängern. Danach sieht es auch zur Stunde aus, sodass sich die Hamburger im Fall einer Boldt-Entlassung wohl an anderer Stelle umsehen müssten.