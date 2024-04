Kehl übergangen: BVB beruft Sportchef & Kaderplaner

Über Monate zogen sich rund um Borussia Dortmund die Gerüchte, wer das Erbe des langjährigen Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke antreten würde. Nun teilt der BVB seine Entscheidung offiziell mit.

Anders als erwartet wird nicht Sebastian Kehl, sondern Lars Ricken neuer Hauptverantwortlicher des sportlichen Bereichs. Zum 1. Mai wird der bisherige Nachwuchskoordinator sein neues Amt als Geschäftsführer Sport antreten.

Der 47-Jährige hat damit allerdings leicht andere Kompetenzen als Watzke, der der Geschäftsführung ebenfalls vorsitzt. Der BVB hat sein Organigramm verändert, künftig soll Ricken neben den zwei anderen Geschäftsführern Thomas Treß (Finanzen, Organisation, Recht & Investor Relations) und Carsten Cremer (Vertrieb & Marketing, Internationalisierung und Digitalisierung) eine Dreierspitze bilden.

Unter dem 47-Jährigen wird weiterhin Kehl als Sportdirektor fungieren. Auch das teilt der BVB offiziell mit. Der Ex-Kapitän der Borussen bekleidet den Posten bereits seit 2022, wurde zuletzt aber immer wieder als möglicher Watzke-Nachfolger gehandelt. Im Sommer sollen laut Klubangaben Gespräche über eine Verlängerung geführt werden.

Mislintat ist da

Zudem präsentieren die Schwarz-Gelben einen weiteren wichtigen Funktionär. Die Verpflichtung von Sven Mislintat ist nun offiziell in trockenen Tüchern. Der 51-Jährige, der zuletzt bei Ajax Amsterdam tätig war, kommt als Technischer Direktor mit dem Schwerpunkt Kaderplanung an die Strobelallee. Er soll direkt an Ricken und Kehl berichten. Die interne Hierarchie ist somit also klar benannt.

„Ich bedanke mich beim Präsidialausschuss und bei der Geschäftsführung für das Vertrauen und die Ernennung zum Geschäftsführer Sport. Ich bin überzeugt, dass wir mit der unfassbaren Kraft dieses Vereins und der Leidenschaft unserer vielen motivierten Mitarbeiter gemeinsam große Siege erringen und Borussia Dortmund in eine erfolgreiche Zukunft steuern werden“, so Ricken.

„Ich freue mich sehr darüber, dass Lars Ricken die Position des Geschäftsführers für den sportlichen Bereich übernimmt. Ich bin sicher, dass Borussia Dortmund mit den Geschäftsführern Thomas Treß, Carsten Cramer und Lars Ricken auch in Zukunft fachlich erstklassig aufgestellt sein wird“, erklärt Watzke.