18 Infizierte bei Sandhausen

Der SV Sandhausen hat 18 Corona-Fälle zu beklagen. Wie der Zweitligist offiziell mitteilt, gibt es unter den Infizierten zwölf Spieler sowie sechs Betreuer. Die Erkrankten befinden sich laut dem Klub in einem stabilen Zustand, einige der Personen hätten „leichte Anzeichen einer Erkältung“. Ob das kommende Spiel gegen den FC St. Pauli (Sonntag, 13:30 Uhr) stattfinden wird, ist derzeit noch unklar.

Mannschaftsarzt Nikolaus Streich bezieht Stellung zu der Vielzahl an Infektionen: „Für uns alle kam diese hohe Anzahl an Befunden überraschend. Die große Anzahl an symptomfreien Patienten lässt sich allerdings auf den sehr hohen Impfstatus innerhalb der Mannschaft sowie des Trainer- und Betreuerstabs zurückführen. Ein Indiz dafür, wie wichtig es ist, sich impfen zu lassen.“