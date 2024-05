Wolfsburg holt neuen Co-Trainer

Der VfL Wolfsburg verpflichtet Scott Waters als neuen Co-Trainer. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 34-Jährige das Trainerteam um Ralph Hasenhüttl verstärken. Walters und Hasenhüttl kennen sich aus ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Southampton.

„Er hat sich in Southampton vor allem um die Gegner-Analyse gekümmert. Ich sage immer, Scott ist meine Datenbank. Es ist wichtig, dass ich jemanden bei mir habe, der mir bei allen möglichen Frage in zehn bis fünfzehn Sekunden die Antworten liefert, weil er einfach die Ressourcen hat“, so Hasenhüttl über Walters.