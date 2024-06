Maier verlängert in Augsburg

Arne Maier wird auch in der nächsten Saison für den FC Augsburg spielen. Der Bundesliga-Klub verkündet, dass der Mittelfeldspieler seinen Vertrag um ein Jahr bis 2026 ausgedehnt hat. Maiers Verbleib ist damit wohl gesichert. Vor der Verlängerung stand zumindest auf dem Papier ein Abschied im Raum, schließlich hätte der FCA in diesem Sommer das letzte Mal eine Ablöse für den 25-Jährigen kassieren können.

Über seine Verlängerung sagt der ehemalige U21-Nationalspieler: „Die Gespräche liefen von Beginn an sehr gut, daher war es für mich zum Schluss eine einfache und folgerichtige Entscheidung, beim FC Augsburg zu verlängern. Der Verein und ich haben einen klaren Plan und ich will in Zukunft noch mehr Verantwortung übernehmen und mit Leistung vorangehen. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende und ich freue mich auf alles, was kommt.“

Maier war 2022 für fünf Millionen Euro von Hertha BSC nach Augsburg gewechselt. Einen festen Platz in der ersten Elf hatte er in der abgelaufenen Saison erst im letzten Drittel der Spielzeit inne. Auch verletzungsbedingt stehen in der Bundesliga so nur knapp 1.000 Minuten Einsatzzeit zu Buche.