Vorfreude auf Messi vs. CR7 | Rettungsanker Waldschmidt

Wiedersehen der Legenden

Das Kräftemessen zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo konnte jahrelang in La Liga bestaunt werden. Seit CR7 in der Serie A für Juventus Turin die Schuhe schnürt, befindet sich die Fußballwelt auf einem zweijährigen Entzug. Die Sportzeitungen können das morgige Aufeinandertreffen zwischen der Alten Dame und dem FC Barcelona in der Champions League dementsprechend kaum abwarten – das Hinspiel hatte Ronaldo aufgrund einer Corona-Erkrankung verpasst. Der ‚Corriere dello Sport‘ feiert „Die Rückkehr der Könige“ und schreibt über das erste Aufeinandertreffen der beiden Ausnahmekönner nach zwei Jahren: „Der Titel steht zwar noch aus, aber die Herausforderung zwischen den beiden ist wie immer alles wert.“ Die katalanische ‚Sport‘ freut sich ebenfalls das „ewige Duell“, kann sich aber nicht verkneifen herauszustellen, dass La Pulga in 35 Duellen 16 Mal als Sieger vom Platz ging, während Ronaldo lediglich zehn Partien für sich entscheiden konnte.

Kanes Meilensteine

Nach dem gestrigen Sieg von Tottenham Hotspur über den FC Arsenal eroberte das Team von José Mourinho die Tabellenspitze der Premier League und am heutigen Montag jeden Sportteil der englischen Presselandschaft. Beim 2:0-Erfolg trafen wenig überraschend wieder einmal Heung-Min Son (Vorlage von Harry Kane) und Harry Kane (Vorlage von Heung-Min Son). Der ‚Daily Express‘ erhebt den 27-jährigen Engländer prompt zum „König des Nordens“, der nun mit elf Treffern der erfolgreichste Torjäger der Nordlondoner Derbygeschichte ist. Gleichzeitig erreichte Kane mit der Marke von insgesamt 250 Karrieretoren einen weiteren Meilenstein. „Wir fühlen uns gut. Vielleicht kommen wir langsam in unsere Blütezeit“, fasste der Angreifer nach der Partie zusammen. Insgesamt 45 Scorerpunkte sammelte das Kane/Son-Duo in der laufenden Saison. Man darf also auf die scheinbar erst anstehende Blütezeit gespannt sein.

Heilsbringer Waldschmidt

Nach zuletzt zwei Niederlagen in drei Partien war Benfica Lissabon am gestrigen Sonntag auf einen Sieg angewiesen, um den Anschluss an Spitzenreiter und Stadtrivale Sporting nicht zu verlieren. Gegen Pacos de Ferreira stand es bis kurz vor Schlusspfiff 1:1, ehe Luca Waldschmidt die Adler mit seinem Treffer zum 2:1 in der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste. „Ein Sieg vom Himmel“, preist die ‚Record‘ in seiner heutigen Ausgabe und setzt den „deutschen Erlöser“ auf die Titelseite. Auch die ‚A Bola‘ wartet mit dem Ex-Freiburger auf dem Cover auf und schwärmt vom „Lucky Luca“. „Er traf, als alle das Unentschieden für selbstverständlich hielten“, so die Fachzeitung. Wettbewerbsübergreifend steht der 24-Jährige nun bei neun Scorerpunkten in 14 Einsätzen.