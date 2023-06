Payet sträubt sich gegen OM-Verkauf

Dimitri Payet hat nach aktuellem Stand keine Lust, Olympique Marseille in diesem Sommer zu verlassen. In einem privaten Gespräch hat der 36-jährige Offensivstar Vereinspräsident Pablo Longoria laut einem Bericht der ‚L‘Équipe‘ mitgeteilt, bei dem Klub in sein letztes Vertragsjahr gehen zu wollen.

Longoria seinerseits würde Payet am liebsten vorzeitig von der Gehaltsliste streichen. Auch deshalb, weil sich der schussstarke Rechtsfuß zuletzt ins Abseits manövriert hatte und zudem bei OM einen Anschlussvertrag für die Zeit nach seiner aktiven Karriere besitzt.

