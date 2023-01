Brekalo wechselt nach Florenz

Josip Brekalo kehrt dem VfL Wolfsburg nach sechseinhalb Jahren den Rücken. Ein halbes Jahr vor Vertragsende wechselt der 24-jährige Kroate zum AC Florenz in die Serie A. Für wie lange der Linksaußen bei den Italienern unterschreibt, gibt die Fiorentina nicht bekannt.

Für Brekalo ist es das zweite Engagement in der Serie A. Während der Saison 2021/22 war er an den FC Turin verliehen. Für den Klub bestritt der Offensivspieler damals 33 Partien und gab mit neun Torbeteiligungen eine ordentliche Visitenkarte in Italien ab.

Brekalo spielte in Wolfsburg unter Cheftrainer Niko Kovac zuletzt gar keine Rolle mehr, während er zu Saisonbeginn noch auf sechs Einsätze in der Bundesliga kam. Zuletzt hatten sich mehrere italienische Klubs um die Dienste des Nationalspielers bemüht. Den Zuschlag erhält nun Florenz.