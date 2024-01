Tinte trocken: Bonucci verlässt Union

Nach dem vorzeitigen Aus in der Champions League geht auch die Zeit von Innenverteidiger Leonardo Bonucci bei Union Berlin zu Ende. Wie die Köpenicker mitteilen, verlässt der 36-jährige Italiener den Klub in Richtung Türkei und schließt sich Fenerbahce an.

Von Union verabschiedet sich Bonucci mit den Worten: „Sicherlich kam ich im vergangenen Sommer mit anderen Vorstellungen zu Union. Trotz der sportlichen Rückschläge war es eine außergewöhnliche Zeit für mich. Union ist wirklich ein spezieller Klub mit sehr viel Nähe und Zusammenhalt. Ich bedanke mich bei allen Unionern und wünsche ihnen nur das Beste für die Zukunft.“

Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagt: „Leonardo hat bei uns nicht die Einsatzzeiten bekommen, die er sich erhofft hat. Er ist trotzdem jederzeit positiv geblieben und hat sich mit seiner Persönlichkeit und seiner Erfahrung in den Dienst der Mannschaft gestellt. Sein Wechselwunsch ist für uns nachvollziehbar, daher haben wir ihm entsprochen. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg bei Fenerbahçe und werden ihn als großartigen Sportsmann in Erinnerung behalten.“

Mit großen Erwartungen an seine Person war der Europameister von 2021 zu Union gewechselt. Der vermeintliche Transfercoup zahlte sich jedoch nicht aus. Weder in der Champions League noch in der Bundesliga konnte der Rechtsfuß der Defensive die aus Italien gewohnte Stabilität verleihen. Für die Eisernen absolvierte Bonucci zehn Einsätze und erzielte einen Treffer.