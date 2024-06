Abnehmer für Frankfurt-Pechvogel Onguéné gefunden?

Für Eintracht Frankfurts Dauer-Pechvogel Jérôme Onguéné zeichnet sich eine Tendenz für einen dauerhaften Abschied in diesem Sommer ab. Laut der ‚Bild‘ bekundet ein nicht genannter Erstligist aus Belgien Interesse am 26-jährigen Innenverteidiger. Obwohl Onguéné noch bis 2027 in Frankfurt unter Vertrag steht, wäre die SGE dem Bericht zufolge bereit, auf eine Ablöse zu verzichten. Zu selten konnte sich der Kameruner präsentieren, um eine Aböse zu rechtfertigen.

Während seiner Leihen zu RB Salzburg und dem FC Servette bestritt Onguéné in den vergangenen zwei Jahren lediglich drei Spiele, eines davon über 90 Minuten. Viel zu oft war der Rechtsfuß verletzt. 2022 war Onguéné ablösefrei aus Salzburg zu den Adlern gewechselt, bestritt aber bis heute kein einziges Pflichtspiel für Frankfurt. Da die Eintracht den Abwehrspieler einst ablösefrei verpflichtete, wäre eine Trennung zum Nulltarif verschmerzbar.