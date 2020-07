Corona-Chaos in Spanien | Barça will ein Guardiola-Talent

Wohin mit Coutinho?

Philippe Coutinho ist nach aktuellem Stand immer noch der zweitteuerste Transfer der Geschichte. Doch zweieinhalb Jahre nach seinem 145-Millionen-Wechsel wird der FC Barcelona sein Problemkind nicht los. Dabei mangelt es scheinbar nicht an Interessenten. „Drei Bräute für Coutinho“, hat die ‚Sport‘ aufgetrieben. Demzufolge sind Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und Leicester City am Brasilianer interessiert. Derzeit soll sich Barça mit allen drei Klubs in Verhandlungen befinden. Ein großes Problem könnte die teure Mitgift in Form des astronomischen Gehalts darstellen. Fortsetzung folgt.

Segunda División im Chaos

In Spaniens zweiter Liga bereiten die vielen Corona-Fälle den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Besonders hart erwischt hat es den CF Fuenlabrada, der am Wochenende nach einer erneuten Testrunde auf mittlerweile 28 positive Fälle kommt. Seit einer Woche sitzt das Team bereits in einem Hotel in A Coruña. „Das unmögliche Spiel“, titelt die ‚as‘ in ihrer heutigen Ausgabe. Das große Problem: Fuenlabrada ist Aufstiegsaspirant und hat noch sein letztes Saisonspiel gegen Abstiegskandidat Deportivo La Coruña auszuspielen. Ehe die Partie nicht absolviert ist, können die Aufstiegsplayoffs nicht beginnen.

Barça buhlt um Pep-Schüler

„Eric, jetzt oder im Januar“, heißt es auf der Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘. Gemeint ist Manchester City-Juwel Eric García. Der 19-jährige Innenverteidiger und Liebling von Pep Guardiola genießt laut der katalanischen Sporttageszeitung oberste Priorität in den Transferplänen des FC Barcelona. Gut für die Blaugrana: García besitzt nur noch einen Vertrag bis 2021. Für die Skyblues wäre ohne eine Verlängerung eben jetzt oder im Januar noch eine Ablöse drin. Der Teenager, einst bei Barça ausgebildet, soll langfristig in die Fußstapfen von Gerard Piqué treten. Passenderweise wird García bereits in höchsten Tönen als „neuer Piqué“ gelobt.