Everton befördert Ebere zum Profi

Der FC Everton stattet Coby Ebere mit einem Profivertrag aus. Der deutsche Angreifer bindet sich bis 2025 an die Toffees.

Ebere spielt schon seit seinem elften Lebensjahr in der Jugendakademie von Everton, zurzeit für die U18-Mannschaft. Der 17-Jährige kann sowohl auf beiden Flügeln als auch in zentraler Position agieren. In der laufenden Saison absolvierte der Deutsche alle drei Ligaspiele der U18 und schoss dabei ein Tor.