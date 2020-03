Zahl des Tages: 365

365 Tage ist es her, dass Gareth Bale im Estadio Santiago Bernabéu ein Tor für Real Madrid erzielt hat. Vor genau einem Jahr beim 2:0 gegen Celta Vigo war der Waliser letztmalig für die Königlichen in einem Heimspiel erfolgreich. Zur Erinnerung: Real hatte Bale im Sommer 2013 nach zähen Verhandlungen mit Tottenham Hotspur für 101 Millionen Euro in die spanische Hauptstadt gelockt.

Mittlerweile ist der 30-Jährige aber meistens nur noch ein Schatten seiner selbst. In der aktuell unterbrochenen Saison kommt Bale auf drei Tore und zwei Assists in 18 Einsätzen. 2022 läuft sein Vertrag bei Real aus. Laut der ‚Marca‘ suchen die Madrilenen händeringend nach einem Käufer.