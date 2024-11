Guardiola erläutert City-Verlängerung

Pep Guardiola hat Stellung bezogen zu seinen Beweggründen für die Vertragsverlängerung bei Manchester City. „Manchester City bedeutet mir sehr viel. Dies ist meine neunte Saison hier, wir hatten so viele unglaubliche Momente zusammen. Ich habe ein ganz besonderes Gefühl für diesen Fußballverein“, so der Katalane, „deshalb bin ich so glücklich, noch zwei Saisons zu bleiben.“

Am gestrigen Donnerstagabend setzte Guardiola seine Unterschrift unter einen bis 2027 datierten Vertrag. Es werden die Spielzeiten zehn und elf für den 53-Jährigen. „Ich habe es schon oft gesagt, aber ich habe alles, was sich ein Manager wünschen kann und das schätze ich sehr. Ich hoffe, dass wir nun zu den bereits gewonnenen Trophäen noch weitere hinzufügen können. Das wird mein Ziel sein“, so Guardiola.