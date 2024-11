Barça: Topklubs wollen Flick-Entdeckung Casadó

Marc Casadó hat etwas gebraucht, um im Profi-Fußball anzukommen. Während Lamine Yamal oder Marc Bernal bereits mit 16 respektive 17 aus der Jugendakademie La Masia zu den Profis aufgerückt sind, musste sich Casadó länger gedulden.

Sein Stern geht in dieser Saison unter dem neuen Trainer Hansi Flick so richtig auf. Der 21-jährige Sechser kommt bereits auf zehn La Liga-Einsätze, in der Champions League absolvierte der technisch versierte Mittelfeldspieler alle drei Partien über die volle Distanz.

Kein Wunder also, dass Casadó auch bei anderen Klubs Begehrlichkeiten weckt. Vor allem aus der Premier League soll das Interesse einem Bericht von ‚CaughtOffside‘ zufolge groß sein. Demnach sind der FC Liverpool und Manchester United auf eine Verpflichtung des Barça-Akteurs aus.

Auch Newcastle interessiert – Casadó bis 2028 an Barça gebunden

Trotz hoher Investitionen im Sommer 2023 auf dieser Position – Liverpool verpflichtete Wataru Endo, Ryan Gravenberch und Alexis Mac Allister – könnten sich die Reds den Spanier direkt als Schlüsselspieler vorstellen. Ähnlich sieht es bei ManUnited aus, das jüngst Manuel Ugarte verpflichtete, wo aber Casemiro bereits seit geraumer Zeit nicht mehr an seine Leistungen aus Real-Zeiten anknüpfen kann.

Vertraglich ist Casadó noch bis 2028 an den FC Barcelona gebunden. Folglich dürften die Katalanen recht entspannt möglichen Transferverhandlungen mit den finanzstarken Klubs aus England entgegenblicken, bei stolzen 100 Millionen Euro liegt dem Vernehmen nach die Ausstigsklausel.