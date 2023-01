Bayern plant Zvonarek-Leihe

Der FC Bayern will Offensivtalent Lovro Zvonarek (17) Spielpraxis auf höherem Niveau ermöglichen. Nach Informationen der ‚tz‘ ist eine Ausleihe ab dem Sommer geplant. Der kroatische Juniorennationalspieler wechselte im Juli für 1,8 Millionen Euro von Slaven Belupo nach München.

Jüngst nahm Zvonarek am Trainingslager der Profis teil, zum Einsatz kommt er in dieser Saison aber lediglich im Regionalliga-Team (vier Tore, zwei Assists) und in UEFA Youth League. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist bis 2025 datiert.

