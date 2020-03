Bleibt Mateta doch in Mainz?

Mainz 05 kann womöglich doch über die Saison hinaus auf Jean-Philippe Mateta (22) bauen. Laut ‚Sport Bild‘ rechnet das Lager des Stürmers damit, dass die Interessenten FC Sevilla und SSC Neapel inmitten der Coronakrise keine Ablöse über 20 Millionen Euro aufbringen können respektive wollen.

Auch Matetas angepeilter Gehaltssprung von 1,5 auf drei Millionen Euro dürfte unter diesen Bedingungen schwierig werden. So scheint Mainz gute Karten zu haben, von den Toren des Franzosen auch in der kommenden Saison zu profitieren. Matetas Vertrag in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ist bis 2023 datiert.