Isak: Auch Barça im Rennen?

Der FC Barcelona möchte sich im Sommer angeblich mit Alexander Isak (24) von Newcastle United verstärken. Wie die ‚Sun‘ berichtet, sehen die Katalanen in dem schwedischen Stürmer einen langfristigen Ersatz für Robert Lewandowski. „Barcelona beobachtet Isak seit Weihnachten. Sie sehen in ihm einen Spieler, der in den nächsten drei oder vier Jahren ihre Mannschaft anführen könnte. Obwohl Isak in Newcastle glücklich ist, wäre es sehr schwierig, die Chance auf einen Wechsel zu einem Verein wie Barcelona abzulehnen“, zitiert das Blatt einen Insider.

Die Verantwortlichen bei Barcelona gehen demnach davon aus, „dass Newcastle versucht sein könnte, ihn zu verkaufen, weil sie die Bücher ausgleichen müssen, um die FFP- und PSR-Regeln zu erfüllen“. Neben den Katalanen gelten nach wie vor der FC Arsenal und Tottenham Hotspur als Interessenten für Isak. Dem Vernehmen nach liegt die potenzielle Ablösesumme für den Schweden bei über 100 Millionen Euro. Für die finanziell angeschlagenen Katalanen wäre das nur durch teure Verkäufe zu stemmen.