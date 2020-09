Baumann stellt sich hinter Kohfeldt

Florian Kohfeldt muss bis auf weiteres nicht um seinen Trainerjob beim SV Werder Bremen fürchten. „Wir fangen bei uns keine Trainerdiskussion an“, stellt Frank Baumann laut der ‚Sport Bild‘ klar.

Gleichwohl warnt der Sportchef nach dem ernüchternden 1:4 gegen Hertha BSC mit Blick auf den Beinahe-Abstieg in der vergangenen Spielzeit: „Wir sind in alte Muster zurückgefallen, wie in der Hinrunde und am Anfang der Rückrunde der vergangenen Saison.“