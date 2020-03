Neymar-Wechsel: PSG gewährt Preisnachlass

Im vergangenen Sommer verhandelten Paris St. Germain und der FC Barcelona schon über den Transfer von Neymar. 300 Millionen Euro soll der französische Meister gefordert haben. Auf den von Barça anvisierten Spielertausch wollten sich die PSG-Bosse nicht einlassen. Am Ende platzte der Deal.

Zur nächsten Saison, die dann trotz Corona hoffentlich wie gewohnt stattfinden kann, will der 28-Jährige seinen Wunsch von der Rückkehr ins Camp Nou dann aber wahr machen. Und laut der ‚Marca‘ steigen die Chancen in diesen Tagen. Denn PSG ist offenbar von seiner ursprünglichen Ablöseforderung in Höhe von 180 Millionen Euro abgerückt. Für 150 Millionen würde man Neymar demnach ziehen lassen.

Aufgerufen ist also nur noch der halbe Preis im Vergleich zum vorigen Jahr. Barcelona selbst kassierte beim Verkauf des Dribbelkünstlers 222 Millionen. Die Gelegenheit scheint also günstig, zuzuschlagen. Inklusive des üppigen Gehalts von rund 20 Millionen Euro wäre es für Barça aber immer noch ein Kraftakt.