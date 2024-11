Bundesliga-Anfragen: Maina auf dem Sprung

Beim 1. FC Köln muss man sich wohl mit dem Gedanken anfreunden, dass Linton Maina im kommenden Sommer den nächsten Karriereschritt macht. Laut ‚Sky‘ liegen dem Außenstürmer konkrete Anfragen aus der Bundeslga vor. Gespräche seien zwar noch nicht geführt worden, dennoch deute sich an, dass sich die Wege im Anschluss an die Saison trennen werden.

Maina hat in dieser Saison noch einmal einen deutlichen Sprung gemacht. Vier Treffer und acht Vorlagen in 14 Pflichtspielen sind eine hervorragende Quote für den pfeilschnellen Rechtsfuß, der in den vergangenen Jahren vor dem Tor oft Ladehemmungen hatte.

2022 war Maina ablösefrei von Hannover 96 in die Domstadt gekommen. Immer mal wieder deutete der frühere deutsche U-Nationalspieler seitdem seine Qualitäten an, wirklich konstant agiert Maina aber erst seit diesem Sommer.