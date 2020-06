Benzema verzaubert La Liga | Inter in Lauerstellung

Die magische Ferse

Nach Partien von Real Madrid oder dem FC Barcelona kennt die spanische Sportpresse meist nur zwei Stimmungslagen: Völlige Begeisterung oder tiefe Enttäuschung. Nach dem 1:0-Sieg von Real über Espanyol Barcelona ist mal wieder Begeisterung angesagt. Karim Benzemas Meisterstück aus der 45. Spielminute ziert die Titelseiten der ‚as‘, ‚Marca‘ und sogar der ‚L’Équipe‘. Als der 32-Jährige nach einem langen Ball in den Strafraum von Espanyol schon auf dem Weg ins Niemandsland war, legte der Franzose quasi aus dem Nichts per Hacke den Ball auf Casemiro, der mit seinem Treffer für die Entscheidung sorgte. Von der „Ferse des Anführers“, schwärmt die ‚as‘. Die ‚Marca‘ titelt: „Ein Genie regiert La Liga“. Und auch die ‚L’Équipe‘ ist begeistert: „Was für eine Ferse“.

Barça kollabiert

Des einen Freud, des anderen Leid – das gilt auch in La Liga. Beim FC Barcelona liegen nach dem 2:2-Unentschieden gegen Celta Vigo die Nerven blank. Bei noch sechs ausstehenden Ligaspielen haben die Katalanen zwei Punkte Rückstand auf Erzrivale Real Madrid. „Gebt nicht auf“, fordert die ‚Mundo Deportivo‘ und nimmt Gerard Piqués Ankündigung auf die Titelseite. Der 33-Jährige verspricht: „Wir sind Barça und es ist noch nicht vorbei.“ Lokale Medien berichten allerdings von einem Zerwürfnis der Mannschaft mit Trainer Quique Setién. Im Anschluss an das Remis gegen Celta Vigo sollen in der Teamkabine harte Worte gefallen sein und das Standing des 61-Jährigen nachhaltig beschädigt haben. Kein gutes Omen für das Titelrennen.

Inter bleibt im Rennen

In Italien bestimmt Inter Mailands 2:1-Sieg über Parma die Titelseiten. Die Nerazzurri wollen beim Titelzweikampf zwischen Juventus Turin und Lazio Rom weiterhin ein Wörtchen mitreden. Dank der drei Punkte bleibt das Team von Antonio Conte „im Rennen um den Scudetto“, wie der ‚Corriere dello Sport‘ schreibt. „Diese Mannschaft ist umwerfend“, titelt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der ‚Quotidiano Sportivo‘ hält den Sieg sogar für „einen Coup“. Allerdings muss Inter mit vier bzw. acht Punkten Rückstand auf Ausrutscher der beiden Konkurrenten hoffen. Bei zehn noch auszutragenden Spieltagen bleibt ein schwarz-blauer Funken Hoffnung.