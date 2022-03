FC Bayern: Barça in konkreten Gesprächen mit Yildiz – Ablöse für Scott

Der FC Bayern droht, Kenan Yildiz zu verlieren. Wie ‚Sky‘-Journalist Marc Behrenbeck berichtet, befindet sich das 16-jährige Talent in konkreten Gesprächen mit dem FC Barcelona. Yildiz wird von denselben Beratern betreut wie die Barça-Stars Pedri und Ferran Torres.

Behrenbecks Kollege Florian Plettenberg (ebenfalls ‚Sky‘) lehnt sich weiter aus dem Fenster und spricht sogar schon von einem bevorstehenden Wechsel. Yildiz sei das Haupt-Transferziel der Katalanen, die das Talent zunächst für ihre B-Mannschaft einplanen.

Entscheidung noch nicht gefallen?

Laut Behrenbeck ist eine Entscheidung um Yildiz‘ Zukunft aber noch nicht gefallen. Die Bayern seien bestrebt, ihr Talent zu halten, da man vom Potenzial des 16-Jährigen vollends überzeugt sei. Auch Borussia Dortmund habe den Offensivspieler intensiv beobachtet, aber nur Außenseiterchancen auf eine Verpflichtung. Zeitnah soll es Klarheit darüber geben, wo Yildiz zukünftig spielen wird.

Der gebürtig Regensburger ist seit 2012 für die Bayern aktiv und kommt aktuell für die U19 des Klubs zum Einsatz, obwohl er auch noch in der U17 spielberechtigt ist. In sieben Spielen in der A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest gelangen ihm zwei Tore und drei Vorlagen. Für die türkische U17-Nationalmannschaft lieft der offensive Mittelfeldspieler bereits achtmal auf.

Vertragsoption bei Scott

Bei Christopher Scott scheint das Abschiedsszenario noch konkreter zu sein. Der 19-Jährige wird von mehreren Klubs umworben, allen voran Celtic Glasgow zeigt Interesse. Scotts Vertrag in München läuft eigentlich im Sommer aus, laut dem englischen ‚Daily Record‘ möchten die Münchner aber eine vereinsseitige Option ziehen, um das Arbeitspapier bis 2023 zu verlängern.

Der Rekordmeister verfolge damit die Absicht, noch eine Ablöse für Scott zu kassieren. „Bayern München wird ihn nicht kostenlos gehen lassen, denn er ist eines der größten Talente in Deutschland. Er würde 300.000 bis 400.000 Euro kosten“, wird eine Quelle zitiert, die in die Verhandlungen zwischen Bayern und Celtic involviert sein soll.

Scott war im Januar 2020 von Bayer Leverkusen in die U19 der Münchner gewechselt. Dort kommt er zurzeit im Regionalliga-Team zum Einsatz. In der Saison 2020/21 stand der flexibel einsetzbare deutsche U20-Nationalspieler aber auch schon zweimal in der Bundesliga auf dem Platz.