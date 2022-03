Englische Topklubs wollen Diaby – Nachfolger aus Serie A?

Nach der Saison könnte es ein Wettbieten um Moussa Diaby von Bayer Leverkusen geben. Nach Informationen von ‚Sport1‘ gibt es gleich drei Vertreter aus der Premier League, die sich gerne die Unterschrift des französischen Flügelflitzers sichern würden. Namentlich handelt es sich dabei um Manchester United, den FC Arsenal und Newcastle United.

Gerüchte um ein Interesse der Magpies kamen bereits vor zwei Wochen in England auf. Diaby ist noch bis 2025 an die Rheinländer gebunden, eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des 22-Jährigen nicht integriert. Eine von der ‚Daily Mail‘ kolportierte Ablösesumme in Höhe von 60 Millionen Euro wird durch den neuerlichen Bericht des deutschen Sportsenders erneut aufgegriffen.

In Leverkusen geht Diaby seit 2019 auf Torejagd. Für 15 Millionen Euro sicherte sich Bayer damals den vielversprechenden Linksfuß von Paris St. Germain. Inzwischen ist Diaby auch vierfacher Nationalspieler für Frankreich. Der nächste Karriereschritt könnte im Sommer bevorstehen.

Ersatz aus Italien?

Einen Ersatzmann hat Sportdirektor Simon Rolfes dem Bericht zufolge auch schon im Visier. So soll Carles Pérez von der AS Rom ganz oben auf der Liste des Bundesligisten stehen. Der spanische Flügelspieler gerät dank guter Leistungen derzeit ins Scheinwerferlicht und spielt sich in den Fokus.