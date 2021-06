HSV findet Terodde-Nachfolger

Der Hamburger SV holt Mittelstürmer Robert Glatzel an Bord. Der 27-Jährige unterschreibt bis 2024. Dem Vernehmen nach fließt knapp eine Million Euro Ablöse an den englischen Zweitligisten Cardiff City, bei dem sein Vertrag 2022 ausgelaufen wäre.

„Robert vereint physische Stärke, Torriecher und fußballerisches Können. Er ist zweitligaerfahren, mit 27 Jahren aber auch noch entwicklungsfähig. Zudem hat er einen guten Charakter und wird das Teamgefüge dementsprechend bereichern“, sagt Sportdirektor Michael Mutzel

Auch der Neuzugang freut sich auf die kommenden Aufgaben: „Ich kann zig Punkte nennen, warum ich mich für den HSV entschieden habe. Der Wichtigste ist, dass ich den Verein bei seinen Zielen unterstützen möchte und Bock auf diese Aufgabe habe. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und die Mannschaft kennenzulernen.“

Glatzel kennt die zweite Liga bereits aus seiner Zeit beim 1. FC Heidenheim. Zwischen 2017 und 2019 war der 1,93 Meter große Angreifer in 61 Pflichtspielen an 34 Treffern direkt beteiligt. Im Sommer 2019 folgte für sechs Millionen Euro der Wechsel nach Cardiff, wo der Rechtsfuß sportlich nicht auf voller Linie überzeugen konnte. Während der abgelaufenen Rückrunde lief Glatzel auf Leihbasis für den FSV Mainz 05 in der Bundesliga auf.

#CardiffCity can confirm that Robert Glatzel has joined @HSV on a permanent deal, for an undisclosed fee.



We'd like to thank Robert for his efforts during his time in South Wales - and wish him all the best for the future.



➡️ https://t.co/AONT5LQsLs#CityAsOne pic.twitter.com/879jOh8EQi