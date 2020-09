Sheffield: Durchbruch bei Brewster

Sheffield United kann sich berechtigte Hoffnungen machen, Rhian Brewster vom FC Liverpool zu verpflichten. Laut der ‚Daily Mail‘ erteilte Liverpool den Blades die Erlaubnis, sich bereits mit dem 20-jährigen Stürmer auf einen Transfer zu einigen. Sheffield ist im Gegensatz zu anderen Bewerbern bereit, den Reds bei einer Verpflichtung eine Rückkaufoption einzuräumen.

Ein erstes Angebot von umgerechnet rund 19 Millionen Euro liegt demnach bereits auf dem Tisch. Liverpool verlangt für sein Eigengewächs eine Sockelablöse von umgerechnet 22 Millionen Euro zuzüglich erfolgsabhängiger Boni. Brewster entwickelte sich in der abgelaufenen Spielzeit während seiner Leihe zu Swansea City ausgezeichnet und verbuchte elf Treffer in 22 Einsätzen. Vertraglich ist der gebürtige Londoner noch bis 2023 an die Reds gebunden.