S04: Hoffenheim wird für Kramer zum Schicksalsspiel

Es war der berühmte Wink mit dem Zaunpfahl: „Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen.“ Dieser Satz stammt aus dem offiziellen Statement von Schalke 04 nach dem bitteren 0:4 gegen Bayer Leverkusen.

Wenig verwunderlich, dass der Name des Cheftrainers in der Mahnung explizite Erwähnung findet. Medien wie ‚WAZ‘ und ‚Sky‘ sind sich einig: Es ist ein Endspiel um den Job, das Kramer am heutigen Freitag (20:30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim vor der Brust hat. Eine andere Deutung lässt die Schalker Pressemitteilung auch kaum zu.

Hoffnung schwindet

Mit bislang sechs Zählern aus neun Spielen blüht Schalke eine Saison im Abstiegskampf. Bedenklicher aber noch als die dürftige Punkteausbeute sind die noch dürftigeren Darbietungen der Kramer-Elf. Nicht nur innerhalb der Mannschaft haben sich große Zweifel breitgemacht, dass Schalke mit dem aktuellen Cheftrainer in die Erfolgsspur zurückkehren kann.

Das Debakel gegen Leverkusen war nur der vorläufige Höhepunkt einer klar nach unten zeigenden Formkurve der gesamten Mannschaft. Bleiben die Königsblauen erneut ohne Punkt und lassen die gewünschte Verbesserung „in allen Belangen“ vermissen, ist Kramer auf Schalke Geschichte. Mit Thomas Reis steht schon ein heißer Nachfolge-Kandidat bereit.