Juve: Nächster Interessent für Zakaria

Die Liste der Interessenten für Denis Zakaria wird länger. Laut der italienischen Version von ‚Goal.com‘ ist die AS Rom daran interessiert, den Mittelfeldspieler von Juventus Turin auszuleihen. Zwar spielt der 25-jährige Schweizer erst seit Januar bei der Alten Dame, Juve will jedoch unbedingt Sechser Leandro Paredes von Paris St. Germain verpflichten und braucht daher zusätzliche Einnahmen.

Zakarias Mittelfeldkollegen Adrien Rabiot und Arthur entpuppten sich bislang als Ladenhüter. Daher würde man dem Ex-Gladbacher bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen. Zuletzt wurde auch Borussia Dortmund sowie der AS Monaco Interesse an Zakaria nachgesagt. Im Raum steht eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro. Die Roma ist dagegen an einer Leihe interessiert.