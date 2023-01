Eintracht: Krösche-Machtwort bei Hauge

Jens Petter Hauge, der aktuell von Eintracht Frankfurt an KAA Gent verliehen ist, wird in Belgien bleiben. „Jens Petter bleibt in Gent. Er muss sich da jetzt durchbeißen“, stellt Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche gegenüber der ‚Bild‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hauge wurde zuletzt mit Schalke 04 und dem FC Groningen in Verbindung gebracht. Krösche bestätigte: „Es gibt drei, vier Interessenten, die in Frage kommen. Die müssen wir jetzt durchchecken, anschließend sehen wir weiter.“ Dieser Check wurde nun offenbar beendet, der 23-jährige Norweger bleibt an Ort und Stelle.

Lese-Tipp

Medien: Eintracht tütet 16-Millionen-Transfer ein