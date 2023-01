Krösche über Hauge-Leihe: „Das kommt überraschend"

Markus Krösche von Eintracht Frankfurt hat mit Verwunderung auf die Aussagen rund um Jens Petter Hauges Leihe bei der KAA Gent reagiert. Gegenüber dem ‚kicker‘ schildert der Sportvorstand: „Das kommt überraschend, weil wir aus Gent von den Verantwortlichen Rückmeldungen bekamen, dass er gut trainiert und man ihm nichts vorwerfen kann. Aber der Trainer will auf Spieler aus den eigenen Reihen setzen. Da stellt sich die Frage, warum sie die Leihe im Sommer wollten." Hein Vanhaezebrouck, Trainer von Gent, ließ jüngst verlauten, dass es eine Lösung geben werde, um die Leihe abzubrechen.

Krösche weiter: „Wir stehen mit Gent und den Beratern im Austausch. Es ist noch keine finale Entscheidung gefallen, wie es weitergeht. Es gibt drei, vier Interessenten, die in Frage kommen. Die müssen wir jetzt durchchecken, anschließend sehen wir weiter." Neben dem FC Schalke ist laut der norwegischen Zeitung ‚VG‘ auch der FC Groningen im Gespräch. Hauge steht bei der Eintracht noch bis 2026 unter Vertrag. Der 23-jährige Offensivmann kommt in der laufenden Saison auf 18 Pflichtspiele für Gent, in denen er nur 620 Minuten mitwirken durfte.

