Löst Hauge Schalkes Flügel-Problem?

Jens Petter Hauge ist bei der KAA Gent außen vor. Der belgische Erstligist möchte das Leihgeschäft des 23-Jährigen vorzeitig beenden. „Es wird eine Lösung für ihn geben“, bestätigte Trainer Hein Vanhaezebrouck gegenüber der Zeitung ‚Het Laatste Nieuws‘. Nach Informationen der ‚Bild‘ kann der Übungsleiter mit Hauge „nichts anfangen“.

Eigentlich wäre der Norweger erst im Sommer in die Bundesliga zurückgekehrt. Nun deutet sich ein zeitnahes Comeback im deutschen Oberhaus an. Ebenjenes könnte allerdings nicht bei der Eintracht erfolgen. Der Journalist Marcin Borzecki von ‚Viaplay Sport Polska‘ meldet, dass sich der FC Schalke 04 für eine Leihe in Stellung bringt.

Schalke: Skarke-Deal geplatzt?

Dass die Königsblauen Interesse an dem Rechtsfuß zeigen, scheint plausibel. Am heutigen Montag hatten ‚Sky‘ und ‚WAZ‘ übereinstimmend berichtet, dass der Transfer von Wunschspieler Tim Skarke geplatzt ist. Gescheiterte Ablöseverhandlungen und ein Wechselveto von Trainer Urs Fischer seien der Grund.

Hauge nicht der einzige Offensiv-Kandidat

Doch Hauge ist nicht der einzige Kandidat bei S04. Italienischen Medienberichten zufolge befand sich auch Adrian Benedyczak (22) von Parma Calcio auf dem Radar des Tabellenletzten. Doch der Serie B-Klub wolle den Stürmer nicht abgeben. Deutlich heißer scheint die Spur in Richtung von Michael Frey zu sein.

Erstmals hatte die belgische Zeitung ‚La Dernière Heure’ von dem Königsblauen-Interesse an dem 28-jährigen Stürmer berichtet. Nun gewinnt das Thema auch hierzulande an Fahrt. Laut ‚Sky‘ möchten die Schalker Frey ausleihen. Wie man bei dessen Klub Royal Antwerpen über dieses Vorhaben denkt, ist offen.