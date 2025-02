Bericht: Auch Kane hat eine Ausstiegsklausel

Die harten Verhandlungen zwischen der Seite von Jamal Musiala und dem FC Bayern München ziehen sich bereits über Monate hin, der FCB unternimmt alles, um sein größtes Juwel halten zu können. Eine Einigung steht kurz bevor, da die Münchner bereit sind, eine Ausstiegsklausel im Vertrag des 21-Jährigen zu verankern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eigentlich ein No Go für den FCB, der bislang stets die Handlungshoheit bei seinen Spielern behielt – zumindest war man bis dato davon ausgegangen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird Musiala eben doch nicht der erste Spieler mit Ausstiegsklausel. Denn schon Harry Kane sei bei seiner Unterschrift ein solcher Passus zugesichert worden.

Eberl bei Kane-Transfer nicht involviert

Ein Abgang im Sommer droht jedoch nicht, da Kane für einen Wechsel in der kommenden Transferperiode bereits im Winter die Klausel in Höhe von 80 Millionen Euro hätte ziehen müssen. Auch im kommenden Winter könne Kane dem Bericht zufolge die Klausel aktivieren und den FCB dann im Sommer 2026 für „geschätzte“ 65 Millionen verlassen. Der Vertrag des 31-Jährigen, der 2023 für rund 100 Millionen nach München gekommen war, läuft noch bis 2027.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Deal hatte damals noch nicht Max Eberl eingefädelt. Da Hasan Salihamidzic im Mai entlassen worden war und Eberl seinen neuen Job erst im März 2024 antrat, war eine Kommission um den Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen für den Transfer verantwortlich und gab ihr Go für die Ausstiegsklausel.

Erster Titel in dieser Saison?

Der ‚Sport Bild‘ zufolge war es für Kane bislang nie Thema, den FCB zu verlassen, der Engländer fühle sich in München sehr wohl. Das zeigen auch seine Daten: Nach 72 Pflichtspielen steht Kane bei sagenhaften 70 Toren und 22 Assists. Ein Titel war dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft in seiner ersten Saison dennoch nicht vergönnt, der könnte in dieser Spielzeit jedoch folgen. Aktuell führen die Bayern die Bundesliga mit sechs Punkten Vorsprung auf Meister Bayer Leverkusen an.